В хранилище книг в главном здании МГУ произошел пожар

В Москве произошел пожар в хранилище книг, расположенном на четвертом этаже главного здания Московского государственного университета (МГУ), сообщили в столичном главке МЧС. Площадь пожара составила 10 кв. м, горели книги, находящиеся в хранилище. Пострадавших нет.

«В 13:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 2. Происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36 мск»,— рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что изначально пожару был присвоен высокий ранг сложности при вызове сотрудников экстренных служб. Однако открытое горение было оперативно ликвидировано, после чего ранг пожара понизили, добавили в московском управлении МЧС.

Александр Кислов