Рособрнадзор опроверг информацию об изменении модели перехода в 10-й класс

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в России не планируют менять модель перехода в 10-й класс и учреждения среднего профессионального образования. Ранее о планах изменить действующую систему говорил глава ведомства Анзор Музаев.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

18 октября Анзор Музаев говорил, что действующая модель перехода в 10-й класс и колледжи по «конкурсу аттестатов» не соответствует современным требованиям. Он отмечал, что в следующем учебном году система сохранится, однако «в ближайшем будущем», скорее всего, будет изменена.

Для поступления в колледж необходим аттестат об окончании 9 или 11 класса. Результаты ОГЭ или ЕГЭ не требуются. Господин Музаев отмечал, что зачастую ученикам 9-х классов выдают аттестаты, чтобы они «не портили картинку» в 10-м классе и ушли в колледжи.

Лусине Баласян