В Омской области возбудили дело после издевательств над воспитанницей детдома
Управление Следственного комитета России (СКР) по Омской области возбудило дело после избиения воспитанницы Большеуковского дома детства. По словам официального представителя управления Ларисы Болдиновой, дело о халатности (ст. 293 УК РФ) расследуется в отношении работников детдома, допустивших насилие в отношении несовершеннолетней.
Инцидент, обстоятельства которого устанавливают правоохранители, произошел еще 15 октября. По предварительным данным, 16-летняя староста группы нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику. Конфликт между воспитанницами учреждения снимали на видео другие детдомовцы. На кадрах видеозаписи, которая попала в соцсети, видно, как одна из воспитанниц интерната наносит жертве пощечины и подзатыльники, заставляет ее идти в санузел мыть унитазы. В управлении СКР отметили, что следствие также даст правовую оценку действиям несовершеннолетней, причинившей побои.
В настоящее время следователи работают в детдоме: они допрашивают участников конфликта, изымают видеоматериалы. Кроме того, рассказали участники расследования, проверяется информация о том, что случай избиения несовершеннолетних в этом учреждении не первый. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе следствия.
Глава региона Виталий Хоценко поручил зампреду правительства—министру образования Омской области Ивану Кротту и омскому детскому омбудсмену Елизавете Степкиной организовать проверку интерната. «К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей»,— написал в своем Telegram-канале губернатор.