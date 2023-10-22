В Верхнепышминском районе пьяная девушка-водитель устроила ДТП и уснула

Водитель Fiat Albea ехала с работы домой по автодороге Верхняя Пышма — Невьянск, потеряла контроль над управлением машины и съехала с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Автоинспекторы уточнили, что после ДТП женщина уснула в салоне автомашины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

«Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС помогли автомобилистке проснуться и выбраться из салона автомобиля, после чего провели процедуру освидетельствования на трезвость, результат алкотектора показал наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД привлекли водителя Fiat Albea к административной ответственности по ч.1 ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Девушке грози штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав до двух лет, уточнили автоинспекторы. Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль Fiat Albea и поместили на штрафстоянку.

Ранее пьяный водитель Honda Civic на большой скорости врезался в стоящий автомобиль Chevrolet Lacetti под Краснотурьинском (Свердловская область). В ДТП пострадали два человека, один — погиб.

Василий Алексеев

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