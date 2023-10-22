Пьяный водитель насмерть сбил 59-летнюю женщину под Краснотурьинском

Водитель Honda Civic ехал на большой скорости из Краснотурьинска, потерял контроль над управлением машины и врезался в стоящий автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. По данным автоинспекторов, в аварии пострадали два человека, один — погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

«В результате ДТП 46-летнего водителя и 64-летнюю женщину-пассажира Chevrolet Lacetti с травмами доставили в Краснотурьинскую городскую больницу. Второй пассажир иномарки, 59-летняя женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.

По словам водителя Chevrolet Lacetti, он возвращался домой с матерью и родственницей, которую встретили с поезда в Серове. По дороге мужчина сделал остановку, после чего произошел сильный удар в правую сторону автомобиля. 33-летний водитель Honda Civic решил скрыться с места ДТП до приезда сотрудников ГИБДД, однако был найден и доставлен в отделение Госавтоинспекции. По результатам освидетельствования у мужчины установили состояние опьянения.

По факту аварии ведется следствие.

Ранее в Екатеринбурге водитель пассажирского автобуса столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia и откинул его на опору уличного освещения. В результате ДТП женщина, водитель иномарки, получила травмы и была доставлена в ЦГБ 36 для оказания медицинской помощи.

Василий Алексеев

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