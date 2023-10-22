Холдинг «Постер» ликвидирует свою дочернюю компанию в Петербурге

Один из крупнейших операторов наружной рекламы ООО «Постер Медиа Принт» намерен ликвидировать свою дочернюю компанию в Санкт-Петербурге. Ликвидатором фирмы выступает учредитель ООО «Сардиния» Нина Егорова, которая ранее владела несколькими ресторанами в Петербурге. Об этом со ссылкой на данные Федресурса сообщает АБН.

Учредителями ООО «Постер Медиа Принт» являются Артур Калинин, Кирилл Опарин, Николай Черепенников и Илья Чередин. По 32% в уставном капитале компании владеют господин Калинин и господин Опарин.

В последний раз оформление рекламных материалов в 2017 году у компании заказывал ГМП «Исаакиевский собор». Это были последние торги, в которых она принимала участие.

Также у ООО «Постер Медиа Принт» ранее сменились собственники — управлять организацией стал холдинг «Русдор». Стоимость договора не называлась.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бюджеты на наружную рекламу в Петербурге выросли на 6%.

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