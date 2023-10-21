В Екатеринбурге пассажирский автобус откинул автомобиль в столб
Водитель пассажирского автобуса столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia и откинул иномарку на опору уличного освещения, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Авария произошла около дома 23 по ул. Серафимы Дерябиной.
Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области
«В результате ДТП женщина, водитель Daewoo Nexia, получила травмы, для оказания медицинской помощи доставлена в ЦГБ 36», — сообщили в ГИБДД.
Напомним, ранее на 314-ом км автодороги Пермь — Екатеринбург столкнулись четыре автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение транспорта на участке в одну полосу.