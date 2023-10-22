Исполнительный директор Web Summit ушел в отставку после слов об Израиле
Исполнительный директор технологической выставки Web Summit Пэдди Косгрейв подал в отставку после заявлений о палестино-израильском конфликте, передает Reuters. Ранее господин Косгрейв обвинил армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в «военных преступлениях» и назвал удары по сектору Газа нарушением международного гуманитарного права.
Пэдди Косгрейв 13 октября на своей странице в соцсети Х (экс-Twitter) сообщил, что «шокирован выражениями и действиями многих западных лидеров и правительств» относительно действий ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, Западу необходимо осудить Тель-Авив, так как «военные преступления» нужно называть своими именами, даже если их совершают «наши союзники».
Reuters отмечает, что вскоре после высказывания господина Косгрейва целый ряд технологических компаний и бизнесменов решил отказаться от участия в Web Summit. Сам директор выставки подтвердил, что решил оставить свой пост на фоне резонанса из-за его заявления по палестино-израильскому конфликту, но от более подробных комментариев воздержался.
Израиль и «Хамас» ведут войну с 7 октября. Жертвами конфликта стали более 5 тыс. мирных жителей с обеих сторон. Web Summit — одна из крупнейших в мире международных IT-конференций. Она посвящена технологическим стартапам, искусственному интеллекту и Big Data. В саммитах участвуют ведущие представители отрасли. В нынешнем году Web Summit пройдет с 13 по 16 ноября в Лиссабоне.
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