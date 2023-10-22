Движение машин по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Сообщение о временном приостановлении движения автотранспорта в направлении Керчи появилось сегодня около девяти утра. Ночью затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Крымский мост восстановили менее чем за три месяца. Движение по всем четырем полосам запустили 14 октября.

Маргарита Синкевич

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