Михалков предложил открыть в Ельцин-центре медцентр для граждан Таджикистана

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков возмутился намерением таджикистанской диаспоры обрести собственный медицинский центр и призвал открыть его в Ельцин-центре. Об этом господин Михалков заявил в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Я бы согласился, чтобы был построен таджикский медицинский центр в Ельцин-центре. Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз. Только даже для этого устроить медицинский центр для таджиков в Ельцин-центре было бы совершенно справедливо», — заявил Никита Михалков.

Напомним, 4 октября генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода провел переговоры с членами региональной таджикистанской диаспоры и директором частного екатеринбургского медцентра «Новые технологии» Тарасом Стаховым об открытии учреждения на ул. Донбасская, д. 6. «В случае положительного решения вопроса один или несколько представителей местной таджикистанской диаспоры смогут стать собственниками медцентра и специализировать его на высококвалифицированном медицинском обслуживании граждан и уроженцев Республики Таджикистан и других стран Центральной Азии», — говорится в сообщении генерального консульства Таджикистана в Екатеринбурге.

Ранее Никита Михалков не раз выступал против Ельцин-центра. В 2022 году режиссер заявил, что центру должны присвоить статус иностранного агента. В 2023 году господин Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума вновь призвал закрыть Ельцин-центр. В частности, режиссеру не понравился мультипликационный фильм в начале экспозиции, где кратко рассказывается о правителях государства.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте