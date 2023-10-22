В Тюменской области водитель «Камаза» умер от инфаркта и въехал в забор

В Ялуторовске 40-летний водитель «Камаза» въехал в забор и погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным, мужчина погиб от инфаркта.

«До этого мужчина в составе бригады выполнял работы на канализации, по словам коллег, чувствовал себя нормально», — сообщили в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень автомобиль Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и пассажирка погибли.

Василий Алексеев