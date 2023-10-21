На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель и пассажир погибли после съезда в кювет
Автомобиль Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся на 310-ом км федеральный автодороги Екатеринбург — Тюмень, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Водитель и пассажирка погибли.
Фото: Telegram-канал ГИБДД Тюменской области
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, движение по федеральной трассе не затруднено.
Напомним, ранее на 77 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель грузового автомобиля столкнулся с машиной Volkswagen Golf, которую по инерции отбросило на встречный автомобиль Lifan. В результате ДТП пострадали три человек.