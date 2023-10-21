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Власти возместят ущерб воронежцам, понесшим убытки при ликвидации очагов АЧС

В Воронежской области проводится ликвидация очагов африканской чумы свиней (АЧС), выявленных 20 октября на двух свинокомплексах группы «Агроэко» в Калачеевском районе. Указом губернатора установлен карантин по АЧС в Воробьевском, Калачеевском, Петропавловском районах. Часть территории этих районов попали в 20-километровую угрожаемую зону; подробно ее границы обозначены в документе.

Для человека африканская чума опасности не представляет, но остановить ее распространение можно только жесткими карантинными мерами. В угрожаемой зоне, согласно постановлению правительства РФ от 26 мая 2006 года №310 «Об утверждении правил изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», необходимо отчуждение и изъятие всех свиней с последующим бескровным убоем и сжиганием туш. Под изъятие попадают все хозяйства — и крупные комплексы, и подворья — за исключением предприятий, имеющих четвертый компартмент (высший уровень защиты). Такое исключение установлено подпунктом «а» пункта 59 приказа Минсельхоза России от 28 января 2021 года №37 «Об утверждении ветеринарных правил..., направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС».

Изъятие свиней в таких случаях проводится комиссией. Она составляет акты об изъятии в трех экземплярах, один из которых вручается владельцу. По этим актам будет проводиться возмещение ущерба. Размер ущерба рассчитывается на основании данных статистических органов о средней цене свиней в живом весе. Деньги будут выплачиваться владельцам из регионального бюджета.

Специальная комиссия, по данным «Ъ-Черноземье», уже создана: в нее вошли представители администрации районов и сельских поселений, а также сотрудники государственной ветеринарной службы. Начался подворный обход: он необходим, чтобы определить владельцев животных, количество свиней и их вес в каждом подворье, после чего будет возможна выплата компенсации.

Владимир Зоркий

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