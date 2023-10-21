Над Воронежской областью сбит украинский беспилотник

Министерство обороны РФ вечером 21 октября сообщило, что около 21:00 дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области.

В военном ведомстве уточнили, что уничтожен БПЛА самолетного типа, нацеленный на объекты на территории РФ. О последствиях ликвидации атаки на земле в министерстве не сообщили. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, никто из граждане не пострадал, повреждений инфраструктуры не допущено.

В других регионах Черноземья, в том числе граничащих с Украиной, сегодня об атаках со стороны Украины не сообщали. При этом глава Белгородчины Вячеслав Гладков накануне заявил, что в часто обстреливаемом Шебекинском городском округе оперативная обстановка улучшилась и позволила приступить к ремонту домов в Новой Таволжанке.

Владимир Зоркий