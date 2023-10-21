В Екатеринбурге полиция нашла пропавшего пятнадцатилетнего мальчика на фуд-корте

Подразделение по делам несовершеннолетних нашло пропавшего накануне пятнадцатилетнего Никиту Н. и передало законному представителю, сообщили в пресс-группе УВМД по Екатеринбургу. Сотрудники полиции обнаружили разыскиваемого на фуд-корте торгового центра на ул. 8 Марта.

В отношении отца мальчика составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, накануне Никита Н. ушел из школы в микрорайоне Пионерский, о его местонахождении было не известно. В полиции объявили поиск мальчика сегодня утром.

Василий Алексеев

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