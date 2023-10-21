Полиция в Екатеринбурге ищет пятнадцатилетнего мальчика

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают Небытова Никиту, который ушел из школы в микрорайоне Пионерский, сообщили в пресс-группе УВМД по Екатеринбургу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-группа УВМД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УВМД по Екатеринбургу пресс-группа УВМД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УВМД по Екатеринбургу

Приметы мальчика: рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На момент ухода пропавший был одет в синюю куртку с бело-красными полосками на рукавах и шее, брюки темно-коричневого цвета и кроссовки черно-серого цвета. Разыскиваемый носит очки с диоптриями.

Информацию о возможном местонахождении ребенка полиция Екатеринбурга просит сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 (дежурная часть отдела полиции № 3) или 02 (102 по мобильному).

Василий Алексеев

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