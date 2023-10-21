Вице-премьер Белоусов призвал создать систему поддержки будущих «единорогов»

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в стране необходимо создать систему для выявления и поддержки компаний, которые в будущем могут стать «единорогами» (стартап, чья капитализация за короткий срок превысила $1 млрд). По его словам, первые шаги по поддержке технологических стартапов уже предприняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В какой среде должны расти "единороги"? Как должна выглядеть экосистема? Ведь это не просто технологический стартап, а компания, которая создает новый рынок. Необходимы метрика, механизм идентификации, адекватная правовая среда и бесшовная система поддержки»,— заявил господин Белоусов в ходе форума «Сделано в России» (цитата по сайту правительства России).

Он напомнил, что летом 2023 года в РФ был принят закон о малых технологических компаниях, который должен способствовать появлению будущих «единорогов». Кроме того, сейчас властями разрабатывается система поддержки такого бизнеса, подчеркнул вице-премьер. Андрей Белоусов заявил, что эта работа будет продолжена в ближайшее время.

«Единорогами» называют стартапы, чья капитализация оценивается в $1 млрд и более. Термин подчеркивает исключительность таких технологических компаний и был введен в 2013 году.

В декабре 2022 года Россия возглавила группу стран, из которых уехали родившиеся в них создатели «единорогов». По данным экспертов Высшей школы экономики, Россию безвозвратно покинули 38 таких предпринимателей, Украину — 20, Румынию и Иран — по 11, Польшу — 10.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Выездная охота на "единорогов"».

Александр Кислов