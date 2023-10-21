Полиция изъяла 267 литров сомнительного алкоголя во Всеволожском районе

Сотрудники полиции изъяли 267 литров алкоголя сомнительного качества в ходе рейда во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Контрольные мероприятия прошли 20 октября и были прежде всего посвящены миграционной сфере. Правоохранители посетили девять мест компактного проживания иностранных граждан. В тот момент в них находились порядка 150 иностранцев. У 20% из них есть нарушения по нахождению на территории страны. В связи с этим иностранных граждан привлекли к административной ответственности.

В ходе рейда также посетили заведения общепита. Полицейские нагрянули в 37 продовольственных магазинов и кафе.

«Из незаконного оборота изъято 267 литров алкогольной продукции сомнительного качества. А визит на пункт приема металлолома дал результат в виде 583 корродированных патронов, которые были сданы в качестве лома»,— содержится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что на фоне расследования уголовного дела «азербайджанской мафии» в Петербурге был усилен вечерний патруль города.

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