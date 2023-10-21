Краснодарские аграрии собрали 90 тысяч тонн зерновых в 2023 году

В Краснодаре подвели итоги сбора урожая. Городские аграрии в нынешнем сельскохозяйственном сезоне собрали 90 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, сообщил начальник управления сельского хозяйства мэрии Сергей Бурлаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

Кроме этого, с полей кубанской столицы собрали 35 тыс. тонн овощей (картофель, свеклу, морковь и капусту), такое же количество плодов и ягод, а также 9 тыс. тонн подсолнечника. Овощами местные фермеры обеспечивают не только торговые точки — их поставляют на кухни краснодарских школ и детских садов, подчеркнул господин Бурлаков.

Помимо этого, аграрии Краснодара произвели 18,5 тыс. тонн молока и почти 15 тыс. тонн мяса, добавил начальник управления сельского хозяйства.

Краснодар — один из немногих крупных городов России с развитым агропромышленным комплексом. В городе насчитывается 44,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 17 крупных сельскохозяйственных предприятий, 510 фермерских хозяйств, более 16 тыс. семей ведут личное подсобное хозяйство.

В 2023 году Кубань первой в стране завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур, собрав свыше 11 млн тонн зерна.

Ранее специалисты спрогнозировали, что в Краснодарском крае по итогам 2023 года валовые сборы урожая основных сельхозкультур превысят средние пятилетние значения.

Александр Орлов

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