На Кубани прогнозируют высокий урожай основных сельхозкультур

В Краснодарском крае ожидается, что по итогам 2023 года валовые сборы урожая основных сельхозкультур превысят средние пятилетние значения. Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, темпы уборки заметно выросли за счет благоприятных агроклиматических условий.

Кубанским предприятиям, работающим в отрасли обрабатывающей промышленности, с января по август выдали 177,3 млрд руб. кредитов. Треть из них направлена в отрасль пищепрома. Агробизнесу банки выдали 77,5 млрд руб. кредитов. Эти средства помогли производителям пищевых продуктов нарастить производственные мощности и внедрить новые технологии. За счет этого увеличились объемы выпуска и предложение сельхозпродукции.

На расширение ассортимента, внедрение новых технологий и оптимизацию бизнес-процессов на предприятиях Кубани влияет в том числе тренд на импортозамещение. В ближайшие три года в регионе планируют запустить более десяти предприятий по изготовлению импортозамещающей продукции. Среди них — производство бумаги и тарного картона, дженериков, радиоэлектроники и нейросетевых камер. Также планируется открыть литейно-прессовый завод, наладить выпуск аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги.

Татьяна Ручкина

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