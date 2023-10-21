«Факел» отстранил от тренировок с первой командой защитника Игоря Калинина

После гостевой победы в 12-м туре над «Оренбургом» (1:2) воронежский ФК «Факел» сделал заявление об отстранении от тренировок с первой командой защитника Игоря Калинина. Как объяснили в клубе, футболист во втором тайме отказался выйти на замену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник "Факела" Игорь Калинин (слева) может пропустить ближайший матч с одним из самых попуряных клубов страны

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Защитник "Факела" Игорь Калинин (слева) может пропустить ближайший матч с одним из самых попуряных клубов страны

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«''Факел'' – это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым,– говорится в заявлении клуба. – К игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой. Далее решение по футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба».

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Сергей Ташуев не стал уделять внимание этому эпизоду. Он констатировал, что первый тайм его подопечные провели «очень организованно, планы на игру выполняли от и до»: «И высоко прессинговали, и лишали поля соперника, были единым организмом. Могли забивать несколько мячей».

Во втором тайме, по словам наставника, темп игры у «Факела» уже снизился, интенсивность упала. «Дали забить гол, когда нужно было встречать игрока. Не встретили, не доработали те, кто немножко субтильно вышли на замену. Но все равно сказал ребятам, чтобы искали шансы, чтобы прессинговали и накрывали. Нашли ошибку у соперника, хотя могли забить и они. Саша Беленов выручил несколько раз, сыграл очень качественно. В любом случае ребята боролись, терпели до конца и вырвали победу. Надеемся, что будем все больше забивать»,- резюмировал господин Ташуев.

27-летний защитник Игорь Калинин принадлежит «Ростову» и выступает за «Факел» с сентября прошлого года под 13-м номером на правах аренды. В этом сезоне, по данным сайта клуба, он провел за команду три игры и отметился в них одной желтой карточкой.

Андрей Цветков