Воронежский «Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ

В гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» одержал победу над «Оренбургом» - 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Воронежцам удался первый тайм, в котором команда казалась точнее и опаснее соперника. «Факел» заслуженно открыл счет: на 36-й минуте красивый удар со штрафного мимо стенки удался атакующему полузащитнику Ильнуру Альшину. Однако во втором тайме, казалось, у хозяев открылось второе дыхание, а гости прижались к своим воротам, стараясь сохранить счет. Но в этом им не помогли даже проведенные замены. На 76-й минуте «Оренбург» сравнял с помощью рикошета, от которого голкипер воронежцев Александр Беленов спасти просто не мог.

«Оренбург» старался додавить гостей и вырвать победу, но в результате одной из контратак уже после окончания основного времени матча «Факел» получил право на одиннадцатиметровый. Его пробил вышедший на замету полузащитник Никита Моцпан. Вратарь отбил мяч, но прямо на набегающего Моцпана, который со второго раза расстрелял пустые ворота.

Благодаря этой победе, «Факел» заработал 12-е очко в РПЛ и временно поднялся сразу на 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч воронежский клуб проведет 28 октября на своем поле. В столицу Черноземья приедет московский «Спартак».

Андрей Цветков