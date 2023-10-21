Национализированная квартира Зеленских стала самой востребованной на торгах

Квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены, национализированная властями Крыма, стала самым востребованным объектом на торгах. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Он не уточнил, какое именно количество претендентов хотят купить квартиру Зеленских. По его словам, участвовать в торгах может любой желающий.

По словам спикера Госсовета Крыма, с начала года власти республики продали восемь объектов недвижимого имущества граждан и государств, «совершающих в отношении России недружественные действия». Общая стоимость реализованного имущества — 820 млн руб. Эти деньги поступили в бюджет Крыма. До конца года планируется продать еще 19 лотов на общую сумму 1 млрд руб.

Распорядительная дирекция выставила на аукцион квартиру президента Украины Владимира Зеленского 11 октября. Начальная стоимость имущества площадью 119,5 кв. м составляет 24,6 млн руб. Бывшая квартира Зеленских находится в поселке Ливадия в Ялте. Подача заявок на участие в аукционе закончится 26 октября.

Александр Орлов

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