В Крыму продают квартиру президента Украины Зеленского за 24,6 млн рублей

Распорядительная дирекция имущества республики Крым выставила на аукцион квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Помещение площадью 119,5 кв. м в поселке Ливадия на юге полуострова продается за 24,6 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Квартиру господина Зеленского ранее национализировали. Жилье было оформлено на супругу президента Елену. Квартира находится по адресу: республика Крым, Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501.

Озвученная сумма в 24,6 млн руб. — начальная цена. Шаг аукциона составляет 1,2 млн руб. Подача заявок на торги завершится 26 октября.

Сейчас в Крыму продают 35 национализированных объектов. Власти республики рассчитывают, что от этих сделок бюджет пополнится более чем на 106 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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