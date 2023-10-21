В Темрюкском районе водитель иномарки погиб, врезавшись в «КамАЗ»
Вечером 20 октября в Темрюкском районе Кубани произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Авария произошла в 20:50. По предварительной версии, водитель иномарки ехал в пос. Соленый — Порт Кавказ. 39-летний мужчина не справился с управлением и въехал в грузовик «КамАЗ», двигавшийся впереди.
Судя по фотографиям с места аварии, удар был такой силы, что половину машины просто смяло под колесами многотонной фуры. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщил о ДТП, в котором погиб житель Славянского района, въехавший в дерево.
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