В Темрюкском районе водитель иномарки погиб, врезавшись в «КамАЗ»

Вечером 20 октября в Темрюкском районе Кубани произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла в 20:50. По предварительной версии, водитель иномарки ехал в пос. Соленый — Порт Кавказ. 39-летний мужчина не справился с управлением и въехал в грузовик «КамАЗ», двигавшийся впереди.

Судя по фотографиям с места аварии, удар был такой силы, что половину машины просто смяло под колесами многотонной фуры. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщил о ДТП, в котором погиб житель Славянского района, въехавший в дерево.

Александр Орлов

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