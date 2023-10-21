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В Славянском районе водитель погиб, врезавшись в дерево

Госавтоинспеция Кубани выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб 58-летний житель Славняского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 21 октября около 1:00 на 66-м км автодороги Славянск-на-Кубани – Целинный – Ачуево. По предварительной версии, автомобиль Renault, которым управлял мужчина, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа.

Александр Орлов

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