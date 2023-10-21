Власти Тольятти в очередной раз пытаются продать Кунеевский рынок

На заседании городской думы Тольятти, которое состоялось 18 октября, большинство депутатов одобрили предложение горадминистрации продать рынок «Кунеевский». Всего поддержали решение 33 члена «Единой России», коммунист Василий Воробьев и представитель ЛДПР Натаниэль Папурин проголосовали против.

Речь шла о продаже 261 650 шт. обыкновенных именных акций АО рынок «Кунеевский» (100%), номинальной стоимостью в 100 руб. каждая. Ожидается, что в городскую казну за указанное имущество поступит около 30 млн рублей.

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин объяснил «Ъ-Волга», почему такое решение является невыгодным для города. «Даже поверхностный анализ ситуации каждому может дать понимание, насколько абсурдно и расточительно продать АО рынок "Кунеевский" за 30 млн руб. В имущественный комплекс рынка входит земельный участок площадью 8,7 тыс. кв. м. Он интересен тем, что расположен в центре жилой застройки Комсомольского района. К земле рынка "Кунеевский" примыкает солидный по размерам и пока пустующий земельный участок. Очевидно, что данные объекты при существующем уровне соглашательства представителей "Единой России" можно оперативно объединить в единый имущественный комплекс для реализации масштабных планов по застройке. Есть и еще один весьма значимый аспект. Активы юрлица АО рынок "Кунеевский" — это не только земля. Эту компанию стоит рассматривать еще и как успешно действующий бизнес. Данное предприятие предоставляет за деньги торговые места, т. к. имеет солидный кейс договоров с городом по использованию территорий жилых кварталов под рынки и ярмарки»,— рассказал господин Папурин, отметив, что депутаты согласовали продажу перспективного имущественного комплекса и действующего бизнеса по стоимости таунхауса в Автозаводском районе.

«Я не поддержал продажу рынка за бесценнок. Сегодня не те времена, чтобы город действовал в ущерб своим интересам. Сегодня каждый рубль важен для решения социальных задач и задачи по поддержки наших бойцов и их семей»,— уточнил депутат, добавив, что вместе с продажей объекта городские власти утратят контроль за состоянием рынков и ярмарок, где ведет деятельность рынок «Кунеевский».

Власти Тольятти неоднократно пытались продать Кунеевский рынок. В 2019 году коммунисты сорвали заседание гордумы, на котором должен был рассматриваться бюджет города. Представители КПРФ, выступающие против приватизации МП «Рынок „Кунеевский“», предлагали внести этот вопрос в повестку заседания, но не встретили поддержки остальных фракций думы, хотя ранее профильная комиссия большинством голосов рекомендовала его включить. В результате коммунисты в полном составе покинули заседание, и оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Евгений Чернов