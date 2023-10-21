Мужчина оказался на взлетно-посадочной полосе Пулково

На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге оказался мужчина. Его появление не отразилось на работе воздушной гавани, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме»,— указали в пресс-службе.

На онлайн-табло, размещенном на сайте аэропорта, нет никакой информации о задержках рейсов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково вновь будут летать самолет в Архангельск, авиасообщение возобновила компания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

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