Аэрофлот планирует с 1 декабря возобновить рейсы из Петербурга в Архангельск

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») открыла продажу билетов на рейсы в Архангельск из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании. Полеты из Пулково планируют осуществлять два раза в день.

Авиакомпания приостановила полетную программу в Архангельск 30 апреля 2023 года в связи с закрытием на прием воздушных судов аэропортом Талаги из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Аэрофлот» снова будет осуществлять регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх,

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте