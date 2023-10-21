На трассе Екатеринбург — Тюмень грузовой автомобиль столкнулся с двумя машинами

На 77 км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель грузового автомобиля не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с машиной Volkswagen Golf, которую по инерции отбросило на встречный автомобиль Lifan, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП пострадали три человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

По данным Госавтоинспекции, с травмами различной степени тяжести в больницу доставали 67-летнего воителя Volkswagen Golf, 44-летнего водителя Lifan и его дочь-пассажир 7-лет. Две пассажирки автомобилей после осмотра медиков были отпущены домой.

По словам водителя грузового автомобиля, во время движения справа от него по обочине ехал легковой автомобиль с выключенными фарами. Чтобы избежать аварии он вывернул влево и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Golf.

В отношении водителя грузового автомобиля сотрудники ГИБДД составили материалы по ст.11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством без тахографа), ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (управление автомобилем с нарушением установки на нем государственных регистрационных знаков) и возбудили административное производство по ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).

По факту ДТП проводится проверка.

Василий Алексеев

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