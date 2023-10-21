Столкновение иномарки с «Камазом» в Петербурге привело к двум смертям

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля Suzuki Grand Vitara с «Камазом», сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Лениградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации ведомства, авария произошла около дома №9 по Горскому шоссе в ночь на 21 октября. За рулем иномарки был 33-летний мужчина, он управлял машиной без прав, так как лишился водительского удостоверения из-за вождения в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он допустил выезд на полосу встречного движения, по которой следовал «Камаз» с полуприцепом. За рулем был 53-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Сузуки» скончался на месте происшествия, 39-летний пассажир «Сузуки» был госпитализирован в медицинское учреждение тяжелом состоянии, где впоследствии скончался»,— говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Полицейские уточняют обстоятельства аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной аварии с грузовиком на Новоприозерском шоссе, которая унесла жизнь женщины-водителя.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте