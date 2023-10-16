Смертельное массовое ДТП с грузовиком произошло на Новоприозерском шоссе

Полиция устанавливает детали смертельного массового ДТП на Новоприозерском шоссе в Ленинградкой области.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 16 октября, около 07:10 на 23-м километре автомагистрали произошло столкновение пяти автомобилей. Установлено, что водитель грузового автомобиля Iveco остановился на обочине, чтобы оказать помощь водителю съехавшего в кювет автомобиля и с его машиной столкнулась «Лада Ларгус», после чего в стоявший Iveko врезались еще автомобиль Chevrolet Lacetti и Peugeot. Все авто после столкновения с грузовиком тоже съехали в кювет.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Peugeot 1998 года рождения скончалась на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Бокситогорском районе Ленобласти водитель Volkswagen Polo погиб после столкновения с бетонным столбом.

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