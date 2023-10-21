Гендиректор Московского универмага Анатолий Злобин скончался в 87 лет

Генеральный директор АО «Универмаг «Московский» Анатолий Злобин скончался 19 октября на 88 году жизни. О смерти руководителя магазина сообщили на сайте универмага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт АО «Универмаг «Московский» Фото: Сайт АО «Универмаг «Московский»

Всю свою карьеру он занимался развитием торговли в Петербурге. Деятельность Злобина началась с должности старшего товароведа и дошла до начальника Главного Управления торговли Ленгорисполкома. Руководителем Московского универмага мужчина стал в 1989 года и был им до последнего дня.

«Его энергия, способность мыслить масштабно, умение принимать нестандартные решения, преданность делу, которому он посвятил всю свою жизнь, позволили превратить Универмаг в современное предприятие торговли, соответствующее самым высоким стандартам, в бренд, который известен всем петербуржцам»,— содержится в тексте на сайте магазина.

Злобина признавали «Заслуженным работником торговли Российской Федерации», «Заслуженным работником торговли и услуг Санкт-Петербурга». Также он стал Кавалером ордена Дружбы, Созидателем Санкт-Петербурга.

Желающие проститься с гендиректором универмага смогут сделать это 24 октября в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Траурная церемония начнется в 10:30. Отпевание запланировано на 11:30. Злобина похоронят в тот же день на Сестрорецком кладбище в 13:30.

Ранее сообщалось о смерти олимпийской чемпионки биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Она скончалась в 58 лет.

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