В Краснодаре прививку от гриппа сделали больше 340 тысяч жителей

В Краснодаре 341,8 тыс. жителей сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба городской администрации. Среди них — 155 тыс. детей.

Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан мэрии Светлана Харламова отметила, что основная опасность гриппа кроется в его осложнениях. При этом самый надежный способ — это именно вакцинация.

«Важно успеть сделать прививку до сезонного подъема заболеваемости. Особенно это касается горожан из группы риска, а это прежде всего пенсионеры, дети, студенты, беременные, люди с хроническими заболеваниями»,— подчеркнула госпожа Харламова.

Сезонные прививки делают бесплатно во всех поликлиниках города. Прививочные кабинеты работают в будни и выходные. Вакцинироваться можно также и в мобильных комплексах, работающих в наиболее оживленных местах Краснодара. Для того чтобы сделать прививку, горожанам нужно взять с собой только паспорт и подписать на месте письменное согласие. После этого врач проведет медосмотр и определит возможные противопоказания. Вся процедура занимает около 15 минут.

По информации краевых властей, в целом на Кубани от гриппа привились уже около 1,5 млн жителей. Медики также обращают внимание, что в регионе начался подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в больницы края обратились 2 тыс. жителей. С начала эпидсезона зарегистрировано 32 случая гриппа.

Александр Орлов

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