За неделю в медучреждения Кубани с признаками ОРВИ обратились 2 тысячи жителей
В медицинские учреждения Краснодарского края с признаками ОРВИ обратились более 2 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, из них 33% дети.
Фото: loon.site
С начала эпидсезона 2023–2024 на Кубани зарегистрировали 32 случая гриппа. Все заболевшие были не привиты от вируса.
«В целом по краю не отмечено превышение недельных эпидпорогов. Наблюдается подъем сезонных вирусных инфекций»,— отметили в краевом Роспотребнадзоре.
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