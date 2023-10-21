Бизнес получил премию

Шестая церемония награждения победителей народной премии городского портала E1.ru состоялась 20 октября в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Статуэтки получили 11 компаний, которых выбрали читатели издания и редакция. Ведущими мероприятия, которое посетили сотни человек, стали телеведущий Андрей Малахов и актриса Екатерина Варнава. Хэдлайнером премии стала музыкальная группа IOWA. За тем, как прошел вечер, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Полина Хабарова.

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Вечером 20 октября большой зал «Космоса» был заполнен заинтригованными номинантами и гостями премии. Среди приглашенных на мероприятие стали мэр Алексей Орлов, заместитель губернатора Дмитрий Ионин, председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и другие. Рядом с главой города за награждением наблюдал президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев.

Мероприятие открыла группа IOWA с песней «Улыбайся». Затем на сцену вышли ведущие Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Во вступительной речи они поздравили екатеринбуржцев с прошедшим юбилеем города, а Андрей Малахов похвастался значком в честь юбилея уральской столицы.

Премии победителям вручали известные личности региона, такие как кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин, хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, футболист ФК «Урал» Эрик Бикфалви, телеведущий Антон Зайцев, солистка группы «Обе Две» Екатерина Павлова и другие. Вместе с ними на сцену выходили народные герои издания.

Народная премия E1.ru проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 она была отменена из-за пандемии. Победители определяются в несколько этапов. На первом этапе екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании. Далее городской портал формирует из них шорт-лист. На третьем этапе проходит голосование на сайте портала.

Первую номинацию – «Лучший образовательный центром» вышли вручать уральский писатель и журналист Дмитрий Карасюк и телеведущий Антон Зайцев. «Есть выражение — «баско», и на среднем Урале появилась для него превосходная степень — «баскяще». Вот Андрей выглядит баско, а Екатерина баскяще»,— сделал комплимент ведущим господин Карасюк, что оценила Екатрина Варнава. «А я общаюсь только наощупь»,— предупредил ее слабовидящий Дмитрий Карасюк. Антон Зайцев тоже начал с шутки: «Наконец-то в Екатеринбурге закончились звезды, что на шестую премию позвали меня»,— заявил он. В итоге еще через несколько шуток, премию в этой номинации вручили «Академии спорта».

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Не обошлось на премии без шуток о пятиметровой скульптуре льва с золотой гривой, который недолго простоял на улице Вайнера, но наделал много шума. Так, премию «Работодателя года» пригласили вручать бренд-дизайн-директор РА «Восход» Владислав Деревянных. У агентства есть несколько наград фестиваля «Каннские львы» и ведущие спросили: «Как вам удается не выставлять своих львов напоказ?» «Может быть, чувство вкуса?»— предположил господин Деревянных.

Победителем в этой номинации стал семейный магазин плитки и сантехники «КераМир». Представители компании вышли на сцену в тапках в виде уток и Екатерина Варнава, скинув туфли на шпильках, забрала себе одну из пар, проведя остаток премии в смешных тапках. Впрочем, обаяния ей это не убавило.

Почти все, кто выходил на сцену, уже по традиции (Екатерина Варнава вела премию и в прошлом году) обнимали и целовали ведущую. Но футболист Эрик Бикфалви не стал этого делать, сославшись, что дома его ждет жена.

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Вслед за утками на сцене появился гусь (на этот раз настоящий). Владелец гуся – Сергей Львович обучил гуся по кличке Малыш командам, а теперь ходит с ним в магазин и ездит на рыбалку и пришел на премию. «Гляжу в тебя, как в зеркало»,- пропела ему Екатерина Варнава.

Малыш вместе со своим хозяином и Владимиром Гостюхиным (который признался, что вообще-то боится гусей) вручил премию в номинации «Доставка года». Ее получила компания «Шампурико». После вручения пенсионер подарил ведущим домашние соленья.

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Следующим на сцену пригласили Алексея Орлова и 13-летнего Сашу, который делает из бумаги точные копии автобусов и трамваев, которые ходят по Екатеринбургу. Мальчик признался, что в будущем хочет стать «министром общественного транспорта». Уже вжившись в эту роль, мальчик начал перечислять мэру проблемы городского транспорта, по его словам — это износ машин, плохое обслуживание и нехватка мест. «Берем Александра на стажировку. Будем готовить "министра общественного транспорта". Подари, пожалуйста, моему профильному заму Алексею Бубнову макет троллейбуса. Не помешает, несмотря на то, что в этом году у нас будет новых 50 машин. Будем двигаться дальше»,— ответил господин Орлов подростку.

Всего премии вручили следующим компаниям:

«Образовательный центр года» — «Академия спорта»;

«Работодатель года» — «Керамир»;

«Бар года» — «Гротт бар»;

«Пекарня года» — «Бисквитный двор»;

«Стоматология года» — «Классик Дент»;

«Салон красоты года» — «Кузьма»;

«Танцевальная студия года» — YOULAnd;

«Доставка года» — «Шампурико»;

«Автосервис года» — XenonShop96.ру;

«Сделано на Урале» — «Арамильская бойлерная пивоварня».

Спецноминацию «Малый бизнес года» (выбор редакции E1.RU) получила компания, которая занимается одеждой для новорожденных MaryAnn'sMom.

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Вечер завершился танцами гостей под выступление IOWA. По завершении концерта ведущие вновь вышли на сцену для закрытия вечера. «Все, что делается в Екатеринбурге, безусловно впечатляет. Так держать»,— отметила актриса Варнава, попрощавшись с гостями. «Не переключайтесь»,— добавил Андрей Малахов.

Полина Хабарова