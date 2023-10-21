Неизвестные угнали машину за 5 млн рублей у директора петербургской компании

Руководитель компании в Санкт-Петербурге лишился автомобиля стоимостью 5 млн рублей, сообщает «78.ru».

Петербуржец в возрасте 33 лет обратился к полицейским утром 20 октября. Пострадавший припарковал машину около Русановской улицы, дом 8 несколько дней назад. Уже на следующий день он не обнаружил транспортное средство на том же месте.

Известно, что стоимость машины составляет 5 млн рублей. На нее оформлено КАСКО и ОСАГО, при этом дополнительной сигнализации не было.

В рамках установления деталей угона правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что на парковке отсутствуют камеры видеонаблюдения. Полицейские взяли ключи от авто у мужчины, они уточняют обстоятельства инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первой половине октября гендиректор строительной компании стал жертвой нападения со стороны двух неизвестных, которые лишили мужчину 1,2 млн рублей и документов.

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