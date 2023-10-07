Гендиректор строительной компании стал жертвой нападения в Петербурге

Двое неизвестных напали вечером 6 октября на генерального директора одной из строительных компаний в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как указали в правоохранительном органе, инцидент произошел около перекрестка улицы Сантьяго-де-Куба и Северного проспекта в 21:11. На мужчину напали со спины, нанесли удар по голове, а также ранили ножом в правую ногу, затем забрали у пострадавшего деньги и документы.

Руководитель организации лишился 1,2 млн рублей и банковской карты, документов на машину и водительского удостоверения. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной ноги, а после отпустили, оказав необходимую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства восьмилетнего мальчика, в совершении преступления подозревается отец ребенка.

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