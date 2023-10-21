«РИА Новости»: в армии могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

В Вооруженных силах РФ обсуждается возможность создания отдельных подразделений с ударными небольшими беспилотными летательными аппаратами, сообщил источник «РИА Новости». Как отмечает госагентство, сейчас квадрокоптеры часто применяются военными стихийно.

«При этом процесс применения подобных квардрокоптеров, как правило, носит стихийный характер по инициативе отдельных военнослужащих и их командиров. Соответственно, тактика и плотность использования таких дронов может сильно разниться от подразделения к подразделению»,— сказал собеседник «РИА Новости».

По словам источника, обсуждается создание «отдельных подразделений или приданных подразделений». Предполагается, что это позволит стандартизировать применение этого вида вооружения, увеличить частоту его распространения и повысить эффективность. Может быть унифицирована тактика применения мини-дорнов и обучение их операторов.

Как отмечает «РИА Новости», зачастую деньги на мини-дроны собирают граждане, закупки производят волонтеры. В зоне военной операции распространены квадрокоптеры, которые доработаны для боевых целей. Например, дроны типа Mavic, способные сбрасывать гранаты для автоматического гранатомета или обычные ручные гранаты, а также FPV-дроны с кумулятивной боевой частью от реактивной гранаты гранатомета РПГ-7.

Леонид Уварчев