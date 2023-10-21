Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дзагоев дебютировал за греческий футбольный клуб «Ламия»

Российский полузащитник Алан Дзагоев впервые сыграл за греческий футбольный клуб «Ламия». Он вышел на замену на 79-й минуте матча чемпионата Греции против клуба ПАС и не отметился результативными действиями. «Ламия» обыграла ПАС со счетом 2:1.

33-летний Дзагоев перешел в греческий клуб в конце сентября. Контракт заключен до конца сезона. В 2008–2022 годах выступал за ЦСКА: провел 395 матчей и забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (в 2013, 2014, 2016 годах). С сентября 2022 года по июль 2023-го играл за казанский «Рубин», в составе которого провел 20 встреч, забил три гола. Полузащитник также сыграл за сборную России в 59 матчах и забил девять мячей.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...