Дзагоев дебютировал за греческий футбольный клуб «Ламия»

Российский полузащитник Алан Дзагоев впервые сыграл за греческий футбольный клуб «Ламия». Он вышел на замену на 79-й минуте матча чемпионата Греции против клуба ПАС и не отметился результативными действиями. «Ламия» обыграла ПАС со счетом 2:1.

33-летний Дзагоев перешел в греческий клуб в конце сентября. Контракт заключен до конца сезона. В 2008–2022 годах выступал за ЦСКА: провел 395 матчей и забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (в 2013, 2014, 2016 годах). С сентября 2022 года по июль 2023-го играл за казанский «Рубин», в составе которого провел 20 встреч, забил три гола. Полузащитник также сыграл за сборную России в 59 матчах и забил девять мячей.

Леонид Уварчев