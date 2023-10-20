Курс доллара. Прогноз на 22–27 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершает уверенным укреплением позиций. По итогам торгов пятницы биржевой курс доллара США на Московской бирже составил 95,32 руб./$, что на 1,9 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Поддержку российской валюте оказало решение властей, обязавших некоторые группы экспортеров продавать валюту на открытом рынке. При этом подготовка компаний к налоговому периоду стала ключевой причиной роста рубля в последний день минувшей недели.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|94.50-96.00
|Банк Зенит
|95.00
|Банк Русский Стандарт
|94.00-96.00
|ПСБ
|92.00-95.00
|«БКС Мир инвестиций»
|94.00-97.00
|Консенсус-прогноз *
|94.85
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль получает более выраженную поддержку со стороны налогового периода
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 94–97. В условиях действия норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров рубль получает более выраженную поддержку со стороны налогового периода, чем в прошлые месяцы. Пиковые выплаты пройдут 25 и 30 числа, но многие компании заблаговременно продают иностранную валюту, стремясь зафиксировать более комфортный для себя курс конвертации. Также в улучшение позиций рубля может транслироваться рост нефтяных цен, которые оставались относительно высокими с конца июля. Постепенно накапливается и эффект от монетарной жесткости регулятора, при этом 27 октября ЦБ может поднять ключевую ставку еще на 100 б. п., до 14%, исходя из динамики инфляции.
Дополнительно российскую валюту, скорее всего, поддержит повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября
Укрепление рубля связано с увеличением предложения валюты экспортерами вследствие введения обязательной продажи валютной выручки. Согласно постановлению правительства, правила репатриации валютной выручки будут распространяться и на дочерние структуры включенных в указ компаний. Это дает повод рассчитывать, что поступающие на рынок объемы валюты будут близки к объемам фактического экспорта. Основным фактором поддержки рубля может выступить приближение налогового периода. Дополнительно российскую валюту, скорее всего, поддержит повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября. Наш базовый прогноз предполагает повышение на 100 б. п., до 14% годовых. Ориентир на начало недели — 92–95 руб./$.
Снижение градуса в риторике Федрезерва США
Конец рабочей недели рубль встретил укреплением своих позиций на фоне предстоящей подготовки экспортеров к октябрьским налоговым выплатам. В качестве поддержки российской валюты продолжают выступать и высокие нефтяные цены. Однако против рубля ожидаемо играет общее напряжение на мировом рынке, которое может сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты. Добавляет оптимизма на энергетическом, а вместе с ним и валютном рынках снижение градуса в риторике Федрезерва США. Вместе с тем констатация Джером Пауэлла того, что инфляция все еще высокая и риск сохраняется, оставляет повод для ужесточения ДКП в перспективе. При этом в центре внимания по-прежнему остается эскалация палестино-израильского конфликта.
К концу недели рубль может быть подкреплен фактором налогового периода
Рубль укрепляется, не встречая сопротивления со стороны спекулятивных стратегий, нацеленных на девальвацию. В условиях контроля властей за объемами валютных поступлений у основных экспортеров, нацеленного на стабилизацию внутреннего валютного рынка, играть против рубля без веских причин рискованно. Цена на нефть также выступают в качестве поддержки национальной валюты, подбираясь к максимумам с конца сентября. К концу недели рубль может быть подкреплен фактором налогового периода. Объем основных платежей в текущем месяце оцениваем в 3,2 трлн руб., что является максимумом в текущем году.
Спекулятивно настроенные участники рынка выстраивали позицию на укрепление российской валюты
Курс российской валюты укрепился до отметки 95,5 руб./$. Мы прогнозировали укрепления рубля, но начиная с 23 октября из-за ожиданий по конвертации валютной выручки компаниями на фоне подготовки к уплате налогов. Вероятно, ряд экспортеров решили заблаговременно конвертировать валютную выручку по причине привлекательного курса. Спекулятивно настроенные участники рынка выстраивали позицию на укрепление российской валюты, поэтому в этот раз покупателя для иностранной валюты не оказалось. Мы сохраняем свой прогноз по плавному укреплению рубля в зону 92–95 руб./$ до конца года. Ключевым событием следующей недели станет решение Банка России о ключевой ставке. Базовый прогноз участников рынка — это повышение ставки. Возможно, это создаст дополнительный импульс для российской валюты.