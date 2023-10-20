Курс доллара. Прогноз на 22–27 октября

Денис Буйволов,

аналитик Рубль получает более выраженную поддержку со стороны налогового периода Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 94–97. В условиях действия норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров рубль получает более выраженную поддержку со стороны налогового периода, чем в прошлые месяцы. Пиковые выплаты пройдут 25 и 30 числа, но многие компании заблаговременно продают иностранную валюту, стремясь зафиксировать более комфортный для себя курс конвертации. Также в улучшение позиций рубля может транслироваться рост нефтяных цен, которые оставались относительно высокими с конца июля. Постепенно накапливается и эффект от монетарной жесткости регулятора, при этом 27 октября ЦБ может поднять ключевую ставку еще на 100 б. п., до 14%, исходя из динамики инфляции.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Дополнительно российскую валюту, скорее всего, поддержит повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября Укрепление рубля связано с увеличением предложения валюты экспортерами вследствие введения обязательной продажи валютной выручки. Согласно постановлению правительства, правила репатриации валютной выручки будут распространяться и на дочерние структуры включенных в указ компаний. Это дает повод рассчитывать, что поступающие на рынок объемы валюты будут близки к объемам фактического экспорта. Основным фактором поддержки рубля может выступить приближение налогового периода. Дополнительно российскую валюту, скорее всего, поддержит повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября. Наш базовый прогноз предполагает повышение на 100 б. п., до 14% годовых. Ориентир на начало недели — 92–95 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Снижение градуса в риторике Федрезерва США Конец рабочей недели рубль встретил укреплением своих позиций на фоне предстоящей подготовки экспортеров к октябрьским налоговым выплатам. В качестве поддержки российской валюты продолжают выступать и высокие нефтяные цены. Однако против рубля ожидаемо играет общее напряжение на мировом рынке, которое может сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты. Добавляет оптимизма на энергетическом, а вместе с ним и валютном рынках снижение градуса в риторике Федрезерва США. Вместе с тем констатация Джером Пауэлла того, что инфляция все еще высокая и риск сохраняется, оставляет повод для ужесточения ДКП в перспективе. При этом в центре внимания по-прежнему остается эскалация палестино-израильского конфликта.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления К концу недели рубль может быть подкреплен фактором налогового периода Рубль укрепляется, не встречая сопротивления со стороны спекулятивных стратегий, нацеленных на девальвацию. В условиях контроля властей за объемами валютных поступлений у основных экспортеров, нацеленного на стабилизацию внутреннего валютного рынка, играть против рубля без веских причин рискованно. Цена на нефть также выступают в качестве поддержки национальной валюты, подбираясь к максимумам с конца сентября. К концу недели рубль может быть подкреплен фактором налогового периода. Объем основных платежей в текущем месяце оцениваем в 3,2 трлн руб., что является максимумом в текущем году.