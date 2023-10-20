Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Российскому Министерству иностранных дел поручено уведомить финские власти об этом решении.

Соглашение, прекратить действие которого распорядился господин Мишустин, было подписано в апреле 2012 года, срок действия определен не был. Оно предусматривает сотрудничество РФ и Финляндии при контроле за государственной границей.

Соглашение должно было создать «полноценную договорно-правовую основу осуществления сотрудничества между центральными властями и приграничными регионами России и Финляндии» и «симметричную систему взаимодействия» между двумя странами в этом вопросе. После того как Москва официально уведомит Хельсинки о выходе из соглашения, оно прекратит действовать в течение 90 суток.

Александр Кислов