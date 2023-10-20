В центре Екатеринбурга появятся скамьи, столы и урны с образами картин Малевича

В Екатеринбурге около гимназии №9 установят скамьи, столы и урны с образами картин Казимира Малевича. Как сообщили на сайте администрации города, объекты появятся на улице во вторник, 24 октября.

В комплект уличной мебели «Фигуры Малевича» вошли две скамьи со спинками, две без спинок, три стола и две урны.

Инсталляции созданы в рамках программы «Туристический код». Недавно в Историческом сквере создали лестницу-амфитеатр, на которой может поместиться до 50 человек. В рамках проекта также установили буккроссинг у гимназии №9, расширили шахматную зону на проспекте Ленина, установив еще шесть столов.

Ева Коршунова

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