В Екатеринбурге в Историческом сквере установили лестницу-амфитеатр

В Историческом сквере в Екатеринбурге установили новую зону для отдыха — деревянную лестницу-амфитеатр, сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

На деревянных ступенях может разместиться до 50 человек. Кроме того, весной в Историческом сквере и на территории ЦПКиО появится по 100 уличных пуфов.

Территорию благоустраивают в рамках проекта туристского кода Екатеринбурга, который включает 48 мероприятий улучшения инфраструктуры. Проект реализовывают благодаря субсидии в 237 млн руб., предоставленной муниципалитету за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Часть проектов уже была реализована. Так, к юбилею Екатеринбурга на ул. Вайнера появился арт-объект «Куб», был обновлен переход Цоя на Плотинке, был открыт для посещения Дом уральского гостеприимства в здании Музея истории Екатеринбурга. На зданиях Музея ИЗО, «Дома Метенкова», первого городского театра появилась архитектурная подсветка. В рамках проекта планируется установить у гимназии № 9 буккроссинг, мебель в стиле кубизма и другие объекты.

Напомним, на улицах Екатеринбурга установят 201 новую лавку. Большинство из них появится на ул. Вайнера. 70 скамеек будут двухместными и со спинками, 104 — трехместными без спинок, а еще 17 — одноместными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Там также установят 100 урн и 70 вазонов.

Ева Коршунова

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