Противникам строительства мусорного комплекса под Сысертью звонят с угрозами

Четверо активистов, выступающих против строительства мусорного комплекса в Сысертском районе, пожаловались на звонки с угрозами, сообщил депутат государственной думы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

По словам господина Альшевских, в сторону активистов звучат слова «расправимся» и «уничтожим». Потерпевшие передавали жалобы на угрозы в полицию еще 4 октября, но правоохранительные органы до сих пор не отреагировали.

«На помощь местных правоохранителей граждане не надеются. Призываю облпрокуратуру и региональное ГУВД защитить земляков. Вариантов мало, кому выгодны методы запугивания. Других аргументов, похоже, что у лоббистов нет»,— сообщил Андрей Альшевских.

Жители Сысерти неоднократно выступали против строительства мусоросортировочного комплекса. Их не устраивает, что комплекс, который, помимо сортировки ТКО предполагает участок компостирования на 200 тыс. тонн, хотят строить на землях для сельского хозяйства. Протестующих волнует состояние грунтовых вод, протекающих под территорией будущего полигона, точные границы полигона и его соседство с их земельными участками.

В качестве места размещения мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. рассматриваются земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах. По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место и достаточная удаленность от населенных пунктов, но при этом соблюдено нужное расстояние — не дальше 100 км, чтобы тарифы на вывоз не были слишком высокими.

Ева Коршунова

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