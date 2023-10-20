Гордуме Воронежа урезают полномочия по назначению глав МУПов
Мэрия Воронежа предложила лишить депутатов гордумы полномочий по согласованию кандидатур на должность руководителей муниципальных предприятий. Проект обсуждался на заседании постоянной комиссии по работе с МУПами и развитию инфраструктуры отдельных территорий города.
Речь идет о признании утратившим силу решения гордумы от 14 ноября 2012 года об утверждении перечня МУПов, руководители которых назначаются на должность по согласованию с депутатами.
Руководитель городского правового управления Татьяна Фадеева рассказала, что проект решения подготовлен в соответствии со ст. 46 устава Воронежа. Ранее из нее исключили норму о том, что глав МУПов назначает мэр по согласованию с гордумой. В перечне, который существует на сегодняшний день, осталось два из пяти МУПов, чьи руководители назначаются по согласованию.
Председатель комиссии Сергей Колиух предложил пока принять проект «на усмотрение депутатов: «А окончательное решение примем позже, потому что оно затрагивает и политические моменты».
Депутат от СРЗП Артем Рымарь по итогам заседания в своем Telegram-канале отметил, что урезание контрольных полномочий гордумы в кадровых вопросах оборачивается «расслабленным» отношением чиновников к своим обязанностям: «Мол, выбираете мэра и хватит с вас. А разнообразные замы, руководители управлений и предприятий теперь отсиживаются в тишине, без контроля со стороны депутатов». «Мы несем ответственность перед избирателями и должны требовать от чиновников качественного исполнения своих обязанностей. И, причем, делать это публично, в стенах городского парламента. Думаю, совместно с коллегами надо разработать действенный механизм контроля, пусть отчитываются, вопросов у граждан тьма»,— добавил депутат.
Как гордума выбирала мэра Воронежа — читайте в материале «Ъ-Черноземье».