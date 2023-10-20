«Полипласт» обсудил с и. о. губернатора Свердловской области развитие завода «Хромпик»

Председатель Совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов встретился с и. о. губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым 19 октября, говорится в сообщении предприятия. Напомним, в сентябре ГК «Полипласт» приобрела первоуральский завод «Русский Хром 1915» и вернула ему историческое название «Хромпик».

На встрече обсудили новую производственную политику завода «Хромпик», его модернизацию, а также взаимодействие по экологической программе, меры поддержки муниципальных проектов в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит «Хромпик» в начале 2024 года, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в октябре на заводе «Хромпик» началась реализация комплексной программы технического перевооружения. В ее рамках на производстве планируется внедрить новую наилучшую доступную технологию производства монохромата натрия.

Ранее «Хромпик» входил в MidUral Group Сергея Гильварга. Предприятие расположено в Первоуральске, занимается производством хромовых соединений, которые используются в металлургии, машиностроении и производстве чистящих средств. Кроме того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности.

ГК «Полипласт» выпускает наукоемкие химические продукты собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.

Ева Коршунова

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