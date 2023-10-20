Челябинская область вошла в топ-10 регионов по количеству ДТП

В рейтинге российских регионов по количеству дорожно-транспортных происшествий за январь-сентябрь 2023 года Челябинская область заняла седьмое место. Исследование выполнило аналитическое агентство «Пром-Рейтинг» на основе данных ГИБДД.

В Челябинской области за девять месяцев произошло 2548 дорожных аварий. Это на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года Южный Урал занимал восьмое место в рейтинге, но по итогам девяти месяцев поменялся местами с Республикой Татарстан.

Кроме того, регион занимает четвертую строку среди субъектов РФ по числу ДТП с участием детей пешеходов. Всего в региона зарегистрировано 160 таких случаев.

В целом по стране в январе-сентябре зафиксировано около 100 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В лидерах рейтинга находятся Москва – 6128 ДТП, и Краснодарский край – 4446. Замыкают топ-10 Красноярский край (2194) и Тюменская область (2176).