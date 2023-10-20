Администрация Перми готовится экстренно расселить еще один жилой дом на улице Куйбышева

Мэрия Перми с 23 октября вводит режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68, сообщила сегодня пресс-служба администрация. Режим введен из-за угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. Чиновники предписали его жителям срочно покинуть квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

По данным мэрии, всего расселению подлежат 76 человек. Жильцам предложены помещения маневренного фонда, но на сегодняшний день с заявлением на предоставление жилого помещения в фонде никто не обратился, утоняют власти.

Дом был построен в 1954 году. В 2021 году был признан аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошёл.

В этом году власти уже экстренно расселили и снесли жилой дом по ул. Куйбышева, 143 (1957 года постройки). В 2019 году здание признали аварийным. По состоянию на осень 2022-го его износ составлял 88%. В феврале этого года экспертная комиссия провела очередной осмотр объекта и установила, что его состояние еще больше ухудшилось — возникла угроза внезапного обрушения несущих конструкций. В отношении здания был введен режим ЧС, проживающих в доме граждан было решено экстренно расселить). Его расселение обошлось городскому бюджету в 307 млн руб.