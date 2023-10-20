В Краснодаре билеты на party в стиле кибер-барокко продают за 200 тысяч рублей

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о грядущей вечеринке в стиле кибер-барокко Art-night, которая пройдет 26 октября в Краснодаре. Билеты на нее продаются за 200 тыс. руб. для пар. За эту сумму агентство обещает обеспечить гостей вечеринки костюмами, пафосным 222-м «Мерседесом», эксклюзивным обслуживанием и «парочкой пажей».

Сообщается также, что дресс-код на эксклюзивную вип-вечеринку — вычурность нарядов с тенденциями киберпанка. «Это предложение для состоятельных людей, которым не жалко потратиться на себя, любимых, но взамен получить полное обслуживание, кучу положительных эмоций и никаких заморочек с подготовкой»,— приводят слова организаторов «Аргументы Недели».

Организаторы также подчеркнули, что они решили сделать вечеринку в Краснодаре не хуже, чем в модных столичных клубах, а «высокие гости с пажами и в экстравагантных нарядах окажутся как нельзя кстати».

Василий Хитрых

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